«التحكم الشامل».. ميزة جديدة من «آبل» لنقل المحتوى بين عدة أجهزة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمرها العالمي للمطورين، والذي يستمر لعدة أيام، عن ميزة جديدة تتيح لك نقل المحتوى بين كمبيوتر ماك وأكثر من جهازين، بما في ذلك جهاز آيباد، باستخدام ماوس ولوحة مفاتيح واحدة.

وقالت آبل خلال المؤتمر، إن الميزة التي أُطلق عليها اسم “التحكم الشامل” ستكون مضمنة في نظام تشغيل ماك أو إس مونتيري، وهو أحدث نظام تشغيل من آبل سيعمل على تشغيل أجهزة ماك.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى إنهاء رسم توضيحي على جهاز آيباد، فستتمكن من نقل المحتوى إلى كمبيوتر ماك المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب آي ماك.

كما ستتيح الميزة الجديدة، للمستخدمين سحب الملفات وإفلاتها بين جهاز كمبيوتر ماك وجهاز آيباد دون الحاجة إلى أي إعدادات.

من الجدير بالذكر أن نظام تشغيل ماك أو إس مونتيري، يخضع حالياً للاختبار، ومن المتوقع أن يكون متاحاً للمستخدمين بحلول الخريف القادم، وفق ما أورد موقع “سي نت” الإلكتروني.