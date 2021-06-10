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«وقاية» تصدر الدليل الإرشادي للعمل بدرجات الحرارة العالية

«وقاية» تصدر الدليل الإرشادي للعمل بدرجات الحرارة العالية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم الخميس، عن صدور الدليل الإرشادي للعمل في درجات الحرارة العالية، وطرق الحماية من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضحت الهيئة، أعراض وعلامات ارتفاع درجة حرارة الجسم عند العمل في درجات حرارة مرتفعة وتحت أشعة الشمس، كالتالي :

– الصداع.
– الدوار.
-الإغماء.
– الوهن والضعف العام.
– الجلد الرطب والتهيج.
– الارتباك.
– العطش.
– الغثيان.
– الاستفراغ.

وأشارت إلى أن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها حال وقوع إحدى المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة وتحت أشعة الشمس المباشرة، تشمل:

– الاتصال بالإسعاف الطبي.
– وضع العامل في منطقة مظللة وباردة.
– إزالة وتخفيف الملابس عن الشخص.

وأكدت على ضرورة تبريد الشخص وتهويته بوضع الكمادات الباردة وأكياس الثلج على الفخذ وتحت الإبط، أو نقع ملابس الشخص بالماء البارد، مع توفير السوائل في أقرب وقت ممكن.

للاطلاع على كافة التفاصيل بالدليل الإرشادي للعمل بدرجات الحرارة العالية :اضغط هنا.

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