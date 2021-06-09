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بالفيديو.. أفراد الحراسات الأمنية يروون تفاصيل حادثة الطعن بالدمام

بالفيديو.. أفراد الحراسات الأمنية يروون تفاصيل حادثة الطعن بالدمام
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تواصل – فريق التحرير:

روى عدد من أفراد الحراسات الأمنية بأحد المجمعات التجارية في الدمام، بعضاً من تفاصيل حادثة الاعتداء عليهم وتعرضهم للطعن من قبل مواطن، بسبب رفضهم دخول والدته المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أحد أفراد حراسات الأمن، في تقرير نشرته “الإخبارية”، إن الجاني هددهم بالاعتداء عليهم بسبب واقعة منع أفراد أسرته ومنهم والدته من دخول المجمع، مضيفاً أن الجاني حضر إليه مرة أخرى وسأله “هل تتذكرني”، قبل أن يسحبه ويعتدي عليه بشكل مفاجئ.

فيما أوضح حارس الأمن ناشي القعود، إن الجاني جاء لهم وهددهم أمام الجميع، قبل أن يقدم على توجيه عدة طعنات لهم، جاءت أحدها في الظهر من ناحية الكلى، والأخرى في الكتف، والثالثة بمنطقة الصدر.

وأكد حارس الأمن محمد عبدالله، أنهم يتعاملون مع الجميع بأسلوب مريح ودون استفزاز، لكن البعض يتجاهل دور حراس الأمن.

 

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