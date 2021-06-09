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حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو

حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن .

وأضاف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب المواطن والتي تشمل الفرد المستقل.

كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.

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