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العراق.. استهداف مطار بغداد وقاعدة عسكرية أمريكية بعدة صواريخ (فيديو)

العراق.. استهداف مطار بغداد وقاعدة عسكرية أمريكية بعدة صواريخ (فيديو)
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تواصل- وكالات:

تعرضت قاعدة بلد الجوية الأمريكية بمحافظة صلاح الدين العراقية لهجوم صاروخي، مساء الأربعاء، حيث استهدفت بـ5 صواريخ.

وتزامن هذا الهجوم مع استهداف مطار بغداد الدولي، حيث تم استهدافه بصاروخ، فيما دوت صافرات الإنذار عقب الهجوم.

وأعلنت السلطات العراقية إعلان حالة الطوارئ في القواعد العسكرية في عدد من المناطق خشية استهدافها، وفقاً لـ”العربية”.

وبحث مجلس الأمن الوطني العراقى جهود تأمين الحدود العراقية السورية، والمشاكل التي تواجه ضبط وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية، خصوصا فيما يتعلق بالحدود العراقية السورية.

وأفادت قناة (السومرية) الإخبارية العراقية – بأن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة المستشار قاسم الأعرجي، حيث تم بحث ضبط وتأمين المناطق الحدودية مع سوريا، بحضور الأجهزة الاستخبارية وقيادة العمليات المشتركة وممثلين عن الحشد الشعبي في العراق.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية، ورفع التوصيات اللازمة بشأن تخطي تحديات الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

 

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