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تقني يزف بشرى سارة لمستخدمي هواتف «آيفون» إصدار iOS 14

تقني يزف بشرى سارة لمستخدمي هواتف «آيفون» إصدار iOS 14
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي  أن شركة أبل Apple أعلنت أنها لن تتوقف عن إرسال التحديثات للمستخدمين إصدار iOS 14 بدلاً من iOS15 .

وأضاف السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن الشركة ستستمر في إرسال التحديثات الأمنية إليهم ، بعد إصداره بشكل رسمي للأجهزة.

يذكر أن شركة أبل تعتزم إطلاق تحديثها الجديد لنظام التشغيل iOS 15 في مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2021.

وتشير التسريبات بشأن التحديث الجديد، إلى وجود مميزات جديدة تشبه بعضها مميزات نظام أندرويد، من بينها إمكانية اختيار إذا كان الهاتف يصدر صوتاً أم لا، اعتماداً على حالة المستخدم، وما إذا كان التنبيه بالإشعار مصحوباً بنغمة أم لا، ليتمكن المستخدم من إنشاء عدة أوضاع مثل القيادة أو النوم أو العمل.

ومن المزمع أن يتضمن التحديث الجديد قائمة توضح التطبيقات التي تجمع بيانات آيفون الخاصة بك، وذلك استكمالاً لتحديث سياسة خصوصية المستخدم في الإصدار السابق iOS 14، بعرض البيانات التي يجمعها كل تطبيق حتى تتمكن من اختيار تنزيله، نقلاً عن تقرير لـ”فوربس”.

ويتوقع أن تسمح أبل بالمزيد من الخيارات لتخصيص الأجهزة أسوة بنظام أندرويد، لكنه من غير المتوقع سماحها بوضع رموز التطبيقات في أي مكان على الشاشة.

وتشير التقارير إلى أن أبل ستعلن عن تحسينات على المساعد الصوتي Siri في WWDC 2021 لمطابقة التطورات الحالية والمقبلة في مساعد غوغل، كما يرغب الكثير من المستخدمين أن تمنحهم أبل بعض الحرية من خلال السماح لهم باختيار تطبيقاتهم المفضلة لأشياء مثل تصفح الويب وغيرها من الاستخدامات المفيدة.

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