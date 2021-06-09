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«السديس» يوجه باعتماد إمامَين «أصلي واحتياطي» وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد

«السديس» يوجه باعتماد إمامَين «أصلي واحتياطي» وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض أصلي واحتياطي وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد مع التشديد على متابعة تنفيذ التوجيه.

وأكد الشيخ السديس على إدارات شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة شؤون المسجد النبوي الالتزام بتنفيذ الإجراء على وجه السرعة وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد.

ويأتي هذا التوجيه حرصاً من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مكانة الصلاة والإمامة في الحرمين الشريفين.

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