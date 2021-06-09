الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أبرزها التخلص من السمنة.. طبيب يوضح أهم طرق علاج مشكلة دهون الكبد ( فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور عبد الله الذيابي ، طبيب الباطنية والجهاز الهضمي، أهم الطرق التي يجب اتباعها لعلاج مشكلة دهون الكبد.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر”، إن أول الطرق لعلاج دهون الكبد هي التخلص من السمنة من خلال نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة.

ونصح “الذيابي”، أن يكون إنقاص الوزن بشكل تدريجي أي قرابة نصف كيلو إلى كيلو اسبوعياً ، مع تقليل إجمالي السعرات الحرارية اليومية بمقدار 500 سعر حراري.

وأكد أنه لابد التحكم في داء السكري، وارتفاع الضغط و ارتفاع دهون الدم، وينصح بأخذ تطعيم فيروس الكبد وكذلك التطعيمات الروتينية مثل الأنفلونزا الموسمية.

 

 

مواد ذات صلة

طبيب جهاز هضمي يكشف حقيقة علاج العسل لفيروس الكبد B

طبيب جهاز هضمي يكشف حقيقة علاج العسل لفيروس الكبد B

طبيب باطنية: 6 علامات تدل على الإصابة بـ «اختناق الطعام»

طبيب باطنية: 6 علامات تدل على الإصابة بـ «اختناق الطعام»

استشاري يوضح 7 أسباب مرضية لحرارة باطن القدمين

استشاري يوضح 7 أسباب مرضية لحرارة باطن القدمين

طبيب يحذر من الإفراط في وجبتي السحور والإفطار.. ويقدم هذه النصيحة

طبيب يحذر من الإفراط في وجبتي السحور والإفطار.. ويقدم هذه النصيحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة