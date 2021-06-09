أبرزها التخلص من السمنة.. طبيب يوضح أهم طرق علاج مشكلة دهون الكبد ( فيديو)

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أوضح الدكتور عبد الله الذيابي ، طبيب الباطنية والجهاز الهضمي، أهم الطرق التي يجب اتباعها لعلاج مشكلة دهون الكبد.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر”، إن أول الطرق لعلاج دهون الكبد هي التخلص من السمنة من خلال نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة.

ونصح “الذيابي”، أن يكون إنقاص الوزن بشكل تدريجي أي قرابة نصف كيلو إلى كيلو اسبوعياً ، مع تقليل إجمالي السعرات الحرارية اليومية بمقدار 500 سعر حراري.

وأكد أنه لابد التحكم في داء السكري، وارتفاع الضغط و ارتفاع دهون الدم، وينصح بأخذ تطعيم فيروس الكبد وكذلك التطعيمات الروتينية مثل الأنفلونزا الموسمية.