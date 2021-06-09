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«المرور» يضبط قائد مركبة تحايل على الإشارة الضوئية بنجران

«المرور» يضبط قائد مركبة تحايل على الإشارة الضوئية بنجران
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائد المركبة الذي قام بالتحايل على الإشارة الضوئية ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ونشر المرور، مجموعة من الصور، وثق من خلالها تفاصيل المخالفة المرورية وضبط المتسبب في ارتكابها.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بقواعد المرور، وذلك للحد من وقوع الحوادث المرورية وتجنب تسجيل المخالفات النظامية على قائدي المركبات.

 

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