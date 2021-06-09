مشروع البحر الأحمر يعلن توفر 30 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الإستثمارات العامة)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح (30) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (رجال/نساء) في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، تقنية، قانونية، فنية)، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

التخصصات المطلوبة:

– المالية.

– القانون.

– الهندسة.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المكاتب.

– الموارد البشرية.

– العلاقات العامة.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– علوم الحاسب.

– إدارة المشاريع.

– الصحة أو السلامة المهنية.

الوظائف الشاغرة

1- مساعد منسق لوجستي (3 وظائف).

(Assistant Logistics Coordinator)

2- مدير إدارة المرافق.

(Facilities Management Manager)

3- مدير البنية التحتية للمرافق العليا.

(Senior Utilities Infrastructure Manager)

4- مساعد مدير التكلفة.

(Associate Cost Director)

5- مساعد مدير الأمن السيبراني.

(Assistant Cybersecurity Manager)

6- مدير الهندسة الميكانيكية.

(Mechanical Engineering Manager)

7- مدير البنية التحتية للمرافق.

(Utilities Infrastructure Manager)

8- مساعد مدير عمليات الأمن.

(Assistant Security Operations Manager)

9- مدير تجاري أول (وظيفتان).

(Senior Commercial Manager)

10- مساعد مدير هندسة المشاريع.