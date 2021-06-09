مشروع البحر الأحمر يعلن توفر 30 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الإستثمارات العامة)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح (30) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (رجال/نساء) في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، تقنية، قانونية، فنية)، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
التخصصات المطلوبة:
– المالية.
– القانون.
– الهندسة.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المكاتب.
– الموارد البشرية.
– العلاقات العامة.
– نظم المعلومات.
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسب.
– إدارة المشاريع.
– الصحة أو السلامة المهنية.
الوظائف الشاغرة
1- مساعد منسق لوجستي (3 وظائف).
(Assistant Logistics Coordinator)
2- مدير إدارة المرافق.
(Facilities Management Manager)
3- مدير البنية التحتية للمرافق العليا.
(Senior Utilities Infrastructure Manager)
4- مساعد مدير التكلفة.
(Associate Cost Director)
5- مساعد مدير الأمن السيبراني.
(Assistant Cybersecurity Manager)
6- مدير الهندسة الميكانيكية.
(Mechanical Engineering Manager)
7- مدير البنية التحتية للمرافق.
(Utilities Infrastructure Manager)
8- مساعد مدير عمليات الأمن.
(Assistant Security Operations Manager)
9- مدير تجاري أول (وظيفتان).
(Senior Commercial Manager)
10- مساعد مدير هندسة المشاريع.
(Assistant Enterprise Architecture Manager)
11- مدير أول هندسة مدنية.
(Senior Civil Engineering Manager)
12- مدير المشروع.
(Senior Project Manager)
13- مساعد مدير تجاري.
(Assistant Commercial Manager)
14- مدير هندسة المشاريع.
(Enterprise Architecture Director)
15- مدير أول نمذجة معلومات البناء (وظيفتان).
(Senior Building Information Modeling Manager)
16- مدير إنشاءات أول.
(Senior Construction Manager)
17- مدير مساعد العمليات الأمنية.
(Associate Security Operations Director)
18- أخصائي أول الخدمات الذكية.
(Senior Smart Services Specialist)
19- أخصائي إستراتيجية أول.
(Senior Strategy Specialist)
20- مدير مشروع مساعد.
(Associate Project Director)
21- مدير مركز التحكم والقيادة.
(Control and Command Center Manager)
22- أخصائي عمليات أمنية (3 وظائف).
(Security Operations Specialist)
23- أخصائي عمليات أمنية أول.
(Senior Security Operations Specialist)
24- مدير أول الصحة والسلامة.
(Senior Health and Safety Manager)
التقديم على الوظائف:
– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط المتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للمشروع، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).
* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).
* وللإطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.