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إعفاء مدير شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما

إعفاء مدير شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما
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تواصل – فريق التحرير:

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما؛ نظرا للقصور في العمل.

وتضمن التوجيه تكليف الرئيس العام للشؤون التوجيهية بالإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها، مؤكداً أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون مع أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024.

وشدد الرئيس العام على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون، متوعداً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.

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