هل يمكن إغلاق طلب ورفع آخر للحصول على الدعم؟ «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود طلب سابق لا يمكن للمستفيد رفع طلب آخر إلى أن يتم التعامل مع الطلب الحالي.

جاء ذلك رداً على سؤال إحدى المستفيدات عبر حساب خدمة المستفيدين قالت فيه: “احتاج إلى إغلاق شكوى لتعديل المعلومات ورفعها كي أستطيع أن أرفع طلب جديد فما هي الطريقة؟

حالة وجود طلب سابق

ورد برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “في حال وجود طلب سابق لا يمكنك رفع طلب آخر إلى أن يتم التعامل مع طلبك”.

وتابع برنامج حساب المواطن: “الرجاء الانتظار سيتم التعامل مع طلبك عن طريق صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن ، وبإمكانك متابعة طلبك المقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط: ⁦(هنا)⁩ ، نسعد بخدمتك”.

إيقاف التسجيل وتعديل الضوابط

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن قبل أشهر إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب المواطن والتي تشمل الفرد المستقل، كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.