خبير تقني يكشف عن ميزة جديدة بتطبيق «جوجل ترجمة» تمكن من الحديث بأي لغة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سعد الضاوي عن خدمة جديدة من تطبيق” جوجل ترجمة” تمكن محبي السفر من التواصل مع أي شخص في العالم حتى ولو لم يجيد اللغة الإنجليزية.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، طريقة استخدام الخدمة الجديدة من خلال الضغط على خيار المحادثة، ومن ثم ستظهر للمستخدم خيارات اللغة المُراد التحدث بها.

وتابع “الضاوي”، أن الخدمة الصوتية تترجم الأصوات إلى اللغة المراد التحدث بها بكل سهولة ويسر.