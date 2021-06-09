إجراء إلزامي لمستفيدي «حساب المواطن» حتى لا يتوقف الدعم نهائياً

تواصل – فريق التحرير:

شدد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين والمرفقات الخاصة بهم حتى لا يتوقف الدعم نهائيا في ظل وقف التسجيل في البرنامج خلال الفترة الحالية.

وتلقى حساب البرنامج على تويتر تساؤلا من أحد المستفيدين قال فيه: “عقد الإيجار ينتهي في شهر أغسطس، هل أقوم بتحديث بيانات إدارة المرفقات من الآن حتى تتم دراسة الأهلية ولا تنقطع عني الدفعة؟”.

ورد “حساب المواطن” قائلا: “بإمكانك ارفاق المستند من خلال التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وإرفاق عقد الإيجار الموحد (ساري الصلاحية)، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك التوجه للبوابة الإلكترونية وحذف المستند المنتهي، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك”.

وأكد البرنامج في وقت سابق على أنه في حالة عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوما، يتم إيقاف حساب المستفيد بالبرنامج، مشيرا إلى تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.