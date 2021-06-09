بالفيديو.. الشرطة النمساوية تطيح بعصابة تُهرب «الكبتاجون اللبناني» إلى المملكة

تواصل – فريق التحريرتمكنت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، من ضبط شبكة للاتجار في العقاقير المخدرة والمنشطات، بتهمة شحن 30 طناً من أقراص “الكبتاجون اللبناني” إلى المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، تقارب قيمتها 180 مليون دولار.

وأوقفت الشرطة 15 شخصا عددا من المشتبه فيهم قبل تهريبهم المواد المخدرة إلى المملكة، ويأتي ذلك، في ظل حملة مكثفة تقودها السعودية لمنع إدخال الكبتاجون إلى المملكة – وفقاً لقناة الإخبارية-.

وقال كريستيان فوغنبرغر، رئيس مكتب التحقيقات الجنائية الإقليمي في سالزبورغ قوله: إنه تم اعتقال 13 مشتبهاً بهم في 22 مارس في النمسا واثنين آخرين في ألمانيا.

وحظرت المملكة في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعدما ضبطت السلطات المعنية، شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة موضبة داخل الخضار والفواكه.

وكان لبنان أعلن أول أمس عن مجموعة خطوات “سياسية اقتصادية” لمعالجة أزمة منع دخول المنتجات اللبنانية إلى المملكة، حيث قرر حصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، كما تقرر إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب أجهزة مسح بالأشعة في مرفأ بيروت في أسرع وقت.