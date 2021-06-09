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مختص يحذر من تناول الثوم أو القهوة على معدة خالية

مختص يحذر من تناول الثوم أو القهوة على معدة خالية
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تواصل – متابعات:

حذّر الدكتور رامي صلاح الدين، المتخصص في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، من تناول الثوم أو القهوة على معدة خالية، مشيرا إلى أن مثل تلك العادة تؤذي المعدة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن صلاح الدين، قوله إنه أمر سيئ أن يتناول الإنسان شيئا مثل الثوم والقهوة حال خلوها، إذ أن ذلك “يستفز المعدة”، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من الثوم والبصل بإدخالها في العديد من الأكلات.

في السياق ذاته، قدم الطبيب قائمة أغذية صحية من شأنها تقوية المناعة ضد الفيروسات والفطريات، موضحا إن فيتامين “سي” والزنك والماغنسيوم عناصر تفي بهذا الغرض، وهي جزء أساسي من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، إضافة للمضادات الحيوية الطبيعية مثل الثوم والبصل.

وأوضح خبير التغذية العلاجية أن فيتامين “سي” موجود بكميات وفيرة في الجوافة والكيوي والفلفل، ثم الحمضيات ومن بينها البرتقال واليوسفي والليمون، أما الزنك فيوجد في الأطعمة المسلوقة مثل اللحوم إلى جانب للمكسرات.

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