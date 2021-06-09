توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض بدءاً من غد الخميس

تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، اعتباراً من يوم غد الخميس، أن تنشط الرياح المثيرة للغبار (رياح الشمال) -بمشيئة الله- خلال النهار على المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض.

ووفقاً لتوقعات الأرصاد فسوف تستمر الحالة إلى منتصف الأسبوع القادم مع استمرار الطقس شديد الحرارة على تلك المناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن عن توقعاته لطقس اليوم الأربعاء، مشيرا إلى تكون غيوم وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق بالمملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض).