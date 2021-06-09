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أكاديمية الصندوق الصناعي تُعلن عن برامجها التدريبية للنصف الثاني من عام 2021م

أكاديمية الصندوق الصناعي تُعلن عن برامجها التدريبية للنصف الثاني من عام 2021م
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تواصل – واس :

أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي عن إطلاق برامجها التدريبية التي ستُقدمها خلال النصف الثاني من عام 2021م، والموجهة إلى منسوبي المنظومة الصناعية في القطاعين: العام والخاص، بهدف تعزيز القدرات البشرية وتأهيلها لتُسهم في زيادة نمو النهضة الصناعية في المملكة.

وتُقدّم الأكاديمية برامجها التدريبية المختصة في مجالات: المالية، الأعمال، والابتكار والرقمنة، بالتعاون مع نُخبة من المؤسسات التعليمية والتدريبية العالمية والمحلية مثل: مركز ستانفورد لتطوير الخبرات، ومركز فيتش للتدريب، وكلية لندن للأعمال، ومركز الابتكار في وادي السيلكون وغيرهم من الجهات الرائدة.

ومن أبرز البرامج التدريبية التي ستقدمها الأكاديمية خلال النصف الثاني من هذا العام، برنامج الأدوات المالية لقرارات الإقراض، والشهادة الاحترافية المعتمدة في تمويل الاستثمار، وبرنامج أبطال الابتكار، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى المتميزة مثل التمويل لغير المالين، المحاسبة الإدارية، التحليل الائتماني للخبير المختص، أخصائي التمويل التنموي.

وامتدادًا لمسؤولياتها الاجتماعية الهادفة إلى رفع الوعي المعرفي في المجتمع، تتوجه الأكاديمية بدعوة جميع المهتمين من عامة الجمهور إلى التسجيل والاستفادة من مجموعة الندوات المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع نخبة من المختصين في مجالات متنوعة، ومن أبرز مواضيع الندوات المقدمة: ندوات عن الضريبة، وتجربة العميل، واستدامة الشركات، والتكنولوجيا المالية (الفينتيك).

ويُمكنكم الاطلاع على برامج الأكاديمية وندواتها والتسجيل فيها، عبر الرابط:هنا.

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