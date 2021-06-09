وزير الصحة: سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال توفره بكميات كبيرة (فيديو)

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن عدد من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح في المملكة وصل إلى 14 مليون شخصاً.

وأضاف الربيعة وفقاً لقناة “العربية”: “سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة”.

وأكد الربيعة أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية، مشيراً إلى أن اللقاحات تعد تحدياً عالمياً والدول تتسابق على سوق اللقاحات.

وقبل أيام، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د.عبد الله عسيري، أن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، ولا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد، أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين.