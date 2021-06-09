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تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «مايكروسوفت»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «مايكروسوفت»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذير أمني عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية في بعض منتجات Microsoft.

وأصدرت Microsoft عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية: Microsoft Office، و Microsoft Office Outlook، وWindows Defender.

ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

– تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.
– هجمة حجب الخدمة (DoS attack).
– الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات.

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