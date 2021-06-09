«استشاري» يحذر من خطورة «ضربات الشمس».. تتلف القلب والدماغ والكُلى

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حذر الدكتور وليد البديوي، استشاري طب الأسرة، من خطورة ضربات الشمس (الضربات الحرارية) على أجهزة الجسم المختلفة كالقلب والدماغ.

وأوضح “البديوي” أسباب حدوث ضربات الشمس أو الضربات الحرارية، والطريقة الصحيحة لإسعاف المصابين بها بأقل الإمكانات المتاحة.

وقال الدكتور البديوي خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إن ضربة الشمس تعدّ أحد أسباب ضربة الحرارة؛ وهي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم بمعدل أكبر من الطبيعي، وذلك بسبب التعرّض للجو الحار لمدة طويلة، وارتداء الملابس التي تمنع التعرّق.

ونبه من أن ارتفاع حرارة الجسم ينتج عنه تلف في أعضاء الجسم مثل تلف الدماغ والقلب والكلى، داعياً الجميع وخاصة العمالة إلى ضرورة الحذر من التعرّض لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف واتباع تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة لإسعاف من تعرّض لضربة شمس تبدأ بنقله إلى الظل، وعزل الملابس الثقيلة، ورش الجسم بالماء، والاتصال بالطوارئ، مشيراً إلى أن هذه إجراءات أوّلية يتم تنفيذها لحين وصول الإسعاف.