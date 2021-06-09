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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي، وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الأمن السيبراني.

– مساعد مدير التكلفة.

– مدير الهندسة الميكانيكية.

– مدير البنية التحتية للمرافق.

– مساعد مدير عمليات الأمن.

– مدير تجاري أول.

– مساعد مدير هندسة المشاريع.

– مدير أول الهندسة المدنية.

– مساعد منسق لوجستي.

– مدير مشروع أول.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:هنا.

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