ملاك إبل يلوثون مياه الشرب المخصصة لها بدمائهم.. ورئيس نادي الإبل يحذر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص يلوثون مياه شرب خاصة بالإبل بدمائهم.

وبيّن المقطع مجموعة من الأشخاص يقفون حول إناء مياه ويقومون بجرح أنفسهم ثم خلط دمائهم بالمياه، ويرجح أنها طريقة شعبية للاستشفاء – حسبما ذكر مغردون-.

فيما علّق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين على المقطع منتقداً ذلك التصرف.

وطالب “بن حثلين” ملاك الإبل بالحذر من تلك التصرفات والممارسات الخاطئة، مشيراً إلى أنها لا ترضي الله ورسوله ولا جميع المنظمات الدولية المختصة بالحيوان.