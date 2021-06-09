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بالفيديو.. تفاصيل صادمة في إغلاق مختبر لفحوصات «كورونا» بالرياض

بالفيديو.. تفاصيل صادمة في إغلاق مختبر لفحوصات «كورونا» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالمحسن العتيبي، مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، ملابسات إغلاق مختبر معتمد لفحوصات كورونا بمنطقة الرياض.

وأوضح العتيبي، أن المختبر ارتكب مخالفات جسيمة من عدة جوانب، منها قصور في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى وجود عينات تم ضبطها تُنقل عشوائيًا في أحد المناطق غير الرياض، تم تحريزها وتتبع مسارها الافتراضي وصولا للمختبر بالرياض، وبناء عليه تم إغلاقه.

وقال العتيبي: “إن نقل العينات له بروتوكول صحي واضح، يجب أن يكون في درجة حرارة معينة ومن خلال ناقل معتمد، خلال فترة زمنية معينة، لكن وجدنا تلك العينات مع أشخاص عاديين كانوا ينقلونها بسياراتهم”.

وأضاف: “الخطأ مزدوج من المُسلِم والمستلم، أي ممن سحب العينة متمثلة في المجمعات الطبية والمستشفيات، ومن يستلم هذه العينة وهو المختبر الذي تم إغلاقه”.

وتابع: “تم ضبط عينات في أحد المناطق وتم التحفظ عليها وانتظرنا هل المختبر سيدون في منصة “حصن” عدم وصول العينات أم لا، لكن للأسف المختبر أظهر نتائج العينات وكأنها وصلت”.

واستكمل: “نحن استبقنا الأمور وتتبعنا جميع العينات ولم يستفد أحد من نتيجة غير دقيقة، والآن ندقق بشكل أكبر على المختبر هل هذه المخالفة بعلم الإدارة أم مجرد قصور من أحد الموظفين وفي كلا الحالتين سيتم تطبيق عقوبة صارمة جدا، ولن يُكتفى بالإغلاق، فقد تصل لغرامة تتجاوز المليون ريال”.

واختتم حديثه: “إذا أثبتت التحقيقات تورط إدارة المختبر في الأمر، سيتم شطب الترخيص ولن تُفتح المؤسسة مرة أخرى”.

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