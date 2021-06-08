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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الخضير» يوضح حكم الذهاب لمن يُسمون بـ«السادة» والتبرك بهم

«الخضير» يوضح حكم الذهاب لمن يُسمون بـ«السادة» والتبرك بهم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم من يذهب بأولاده إلى مَن يسمونهم السادة الذين يتصل نسبهم بالرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ ليمسحوا على أولادهم ويتبرَّك الأولاد بهم، فهل يجوز مثل هذا الاعتقاد.

وقال الشيخ الخضير إن التبرُّك والمسح والتحنيك هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لِما جعل الله فيه من البركة، ولذا لم يُحضر الصحابة أولادهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر –رضي الله عنهما- وهما خير الأمة بعد نبيها -عليه الصلاة والسلام-، ولا إلى عثمان ولا إلى علي ولا إلى فاطمة -رضي الله عنهم-، لم يحضروهم إليهم ليمسحوا عليهم أو يحنكوهم، فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.

 

 

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