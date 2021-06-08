نشب نتيجة إهمال قائد مركبة.. «مدني القصيم» يخمد حريقاً بمحطة وقود في عنيزة

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالقصيم، حريقاً جزئياً اندلع بمركبة في محطة وقود بعنيزة نتيجة إهمال قائدها وعدم الالتزام بتعليمات السلامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة، كان نتيجة إهمال قائد المركبة تعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود، ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.

يذكر أن مقطع فيديو متداول وثق قيام “قائد مركبة بالعبث بولاعة مما تتسبب في اشتعال النيران في محطة وقود في عنيزة” بمنطقة القصيم.