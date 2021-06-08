هل عملية «الليزك» تصلح لجميع الأشخاص؟.. استشاري عيون يجيب (فيديو)

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أكد استشاري العيون الدكتور معن الخراشي، أن عمليات تصحيح الإبصار “الليزك” لا تصلح لجميع الأشخاص، نظراً لأنه ينبغي وجود سُمك معين لقرنية العين لإتمام العملية.

وأضاف خلال حديثه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه ينبغي على الشخص إجراء العديد من الفحوصات الطبية قبل إجراء عملية تصحيح الإبصار “الليزك”.

وأوضح “الخراشي”، أن تركيب العدسات اللاصقة يعتبر خياراً جيداً ، لكونها قريبة من فكرة النظارة، لكن لابد من الاعتناء بالعدسات، من خلال عدم إدخال مياه بالعين أثناء لصقها.

وأشار إلى أنه لابد ألا ينام الشخص بالعدسات اللاصقة، والأفضل هو استخدامها في المناسبات وبين فترة وأخرى.