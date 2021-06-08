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«جوجل» تطلق سماعة « Pixel Buds A».. تعرّف على المزايا والسعر

«جوجل» تطلق سماعة « Pixel Buds A».. تعرّف على المزايا والسعر
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” عن إطلاق سماعةPixel Buds Aاللاسلكية الجديدة، والتي تزخر بالعديد من المزايا التقنية وتوفر صوتا فائق النقاء، بسعر يبلغ 99 دولاراً أمريكياً.

وأجرت الشركة الأمريكية بعض التعديلات الطفيفة على الجوانب التصميمية لسماعة الرأس الجديدة، حيث تم تعديل لون سماعة الرأس وعلبة الشحن قليلاً، كما تم الاعتماد على سيليكون أكثر ليونة لزيادة مستوى الراحة عند استعمال السماعة.

وتعتمد السماعة الجديدة على مشغلات منخفضة التكلفة نسبياً قياس 12 ملم، والتي توفر للمستخدم صوتاً فائق النقاء مع توافر خيارBass Boost، بالإضافة إلى توافر وظيفة Adaptive Sound، التي تعمل على ضبط مستوى الصوت تلقائيا وفقا للبيئة المحيطة، وتعد هذه الوظيفة بديلا عن تقنية إلغاء الضوضاء الفعالةANC 

ويمكن استعمال الميكروفونات المدمجة لإجراء المكالمات الهاتفية واستخدام المساعد الصوتي جوجلAssistant، وتمتد فترة تشغيل بطارية سماعة الرأس إلى 5 ساعات، وتتيح علبة الشحن إمكانية شحن سماعة الرأس أربع مرات تقريباً، وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من غوغل بمقاومة التعرق والأمطار الخفيف وفقا لفئة الحمايةIPX4.

 

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