الزعاق: رؤية «الثريا» دليل على «مربعانية القيظ».. بداية الحر الفعلي ومدته 40 يومًا

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توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يتم رؤية “نجم الثريا” قبيل شروق الشمس هذه الأيام.

وقال إن نجم الثريا من أجمل نجوم السماء، وسيتم خلال هذه الأيام رؤية الثريا قبيل شروق الشمس، مبينًا أنها علامة على بداية الحر الفعلي، وهو ما يُسمى “مربعانية القيظ”، التي تستغرق مدتها 40 يومًا.

وتابع خالد الزعاق “أن العرب القدماء كانوا يحسبون بداية ونهاية الحر والبرد وفقاً لمشاهدة الثريا”، لافتًا إلى أن مشاهدتها مع شروق الشمس شرقًا دليل على بداية الحر، ومشاهدتها مع شروق الشمس فوق هامة الرأس دليل على شدة الحر، مضيفا أن مشاهدتها مع شروق الشمس غربًا دليل على نهاية الحر.

وتابع خالد الزعاق أن الثريا من أشهر منازل الشمس والقمر، مضيفا أن العلم الحديث اكتشف أن الثريا عبارة عن سديم يتكون من مئات النجوم.