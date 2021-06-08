أول تعليق من والد الطفلة «أثير» عقب قرار وزير الصحة بإعفاء مدير مستشفى «القريات»

تواصل – فريق التحرير:

طالب والد الطفلة “أثير” مفضى الرويلي بتشكيل لجنة مختصة لفتح تحقيق لمعرفة المتسببين بوفاة ابنته في مستشفى القريات بمنطقة الجوف.

وقال في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، إن قرار الإعفاءات التي اتخذت مساء اليوم من قبل وزير الصحة توفيق الربيعة لن تثلج صدره بقدر تشكيل لجنة مختصة تحقق مع الطاقم الطبي بالكامل.

وتوجه بالشكر لولاة الأمر ولوزير الصحة على متابعته وقرارته بشأن وفاة ابنته” أثير”، وكذلك أمير منطقة الجوف.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أصدر قراراً بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام من منصِبَيهما، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وجاء هذا القرار لما تمَّ ملاحظتـه من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القـريـات، إضافةً إلى رصد العـديد من الشكاوى في تقـديم الخدمـات الصحية والعلاجية للمستفيدين.

وجاء هذا التنسيق حرصاً من أمير المنطقة على رفع مستوى الخدمات عامة والصحية خاصة في منطقة الجوف وتقديم ما يطمح له المواطنين.