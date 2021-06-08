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لمواجهة كورونا.. البحرين تعلن استمرار قرارات الإغلاق لمدة أسبوعين

لمواجهة كورونا.. البحرين تعلن استمرار قرارات الإغلاق لمدة أسبوعين
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تواصل – وكالات:

أعلنت مملكة البحرين، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بقرارات الإغلاق لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الجمعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وشملت القرارات استمرار إغلاق المجمعات والمطاعم والمقاهي والصالونات ، ومنع إقامة الفعاليات والمناسبات العامة والخاصة، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وفي التفاصيل، أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أنه بعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت للحد من انتشار فيروس وكورونا والتحسن في أعداد الحالات القائمة اليومية، والتي تدل على السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، فقد تقرر لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021 إلى يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 تمديد العمل بالقرارات السابقة وذلك على النحو التالي:

– الاستمرار في إغلاق المجمعات والمحلات التجارية.

-الاستمرار في إغلاق المطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.

-الاستمرار في إغلاق المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والألعاب الترفيهية.

-الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.

-الاستمرار في منع إقامة المناسبات والمؤتمرات.

-الاستمرار في منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية.

-الاستمرار في إغلاق محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا.

-الاستمرار في منع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل.

– الاستمرار في تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.

– الاستمرار في تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية.

-الاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

كما نوه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا باستمرار العمل في القطاعات الأساسية التالية:

-الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة.

-المخابز اليدوية والآلية.

-محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.

-المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

-البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

-المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

-المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.

-ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.

-قطاع الإنشاءات والصيانة.

-المصانع.

-محال الاتصالات.

-الصيدليات.

وأضاف الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على أنه سيتم الفتح التدريجي لهذه القطاعات بعد انقضاء الفترة المقررة بناء على المعطيات والمستجدات.

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