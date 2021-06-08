هل حاملي تأشيرة «زيارة متعددة» يحق لهم أخذ لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول الوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة متعددة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وكان أحد المقيمين بالمملكة قد وجه سؤالاً لحساب الصحة على موقع “تويتر” قال فيه: “من فضلكم؛ أولادي موجودون بالمملكة بتأشيرة زيارة متعددة، فكيف يمكننا أخذ لقاح كورونا؟ “.

وأكدت الوزارة في ردها على الاستفسار ، أنه حالياً يتم تقديم الخدمة لحاملي الهوية الوطنية وهوية مقيم، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس “كورونا”.

وتدعو الوزارة الجميع بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة.