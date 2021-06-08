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وزير خارجية أمريكا: لن نرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل امتثالها الكامل

وزير خارجية أمريكا: لن نرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل امتثالها الكامل
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الامريكية ملتزمة بالدفاع عن الحلفاء ومنهم المملكة التي تتعرض لهجمات من قبل ميلشيا الحوثي الإرهابية.

وحول العقوبات المفروضة على إيران، أشار “بلينكن” إلى أن بعض العقوبات المفروضة حاليًا على إيران تستهدف ردع سلوكها المزعزع للاستقرار، مضيفاً أن بعض هذه العقوبات قد تظل سارية حتى في حالة عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي.

وكان بلينكن أكد، في تصريحات سابقة، أن واشنطن لم ترَ أي مؤشر على قيام إيران بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات عنها.

كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مجددا أن بلاده لن تقدم أي تنازلات لإيران من أجل إعادتها للاتفاق النووي.

وكشف سوليفان عن شرط واشنطن لرفع العقوبات عن إيران قائلا: “الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران قبل امتثالها الكامل للاتفاق النووي”.

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