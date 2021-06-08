الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

برعاية أمير الرياض.. انطلاق فعاليات «الخريج والوظيفة السنوية» للعام التدريبي الحالي

برعاية أمير الرياض.. انطلاق فعاليات «الخريج والوظيفة السنوية» للعام التدريبي الحالي
0

تواصل – فريق التحرير:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم الحفل الافتراضي لفعاليات الخريج والوظيفة السنوية في دورتها الـ(25) للعام التدريبي الحالي 1442هـ الموافق 2021م، الذي نظمه معهد الإدارة العامة, وذلك بمشاركة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد والمسؤولين.

وهنأ الأمير فيصل بن بندر خلال الحفل الافتراضي الخريجين والخريجات, عادّاً معهد الإدارة العامة على مدى تاريخه ومنذ تأسيسه منارة إشعاع ونور، ومعقلاً لبناء الكفاءات الوطنية، وبيت خبرة للتنمية الإدارية في المملكة, حيث استطاع أن يضع لنفسه بصمة قوية في مسيرة التطور والتنمية الإدارية في الوطن.

وأشار سموه إلى أن جائحة كورونا فرضت إجراءات واحترازات وقائية عديدة بفضل ما هيّأه المعهد من تسهيلات في التحصيل ومتابعة التدريب عن بُعد تمكّن منسوبيه وخريجيه وخريجاته من تجاوز العقبات وتحقيق النجاح.

وقال سمو أمير منطقة الرياض: “يجدر بنا في هذا المقام أن نذكر -بكثير من الفخر والاعتزاز- ما قامت به بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من إجراءات فعالة وغير مسبوقة على مستوى العالم للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن، وما أنفقته بسخاء كبير لتوفير كل أسباب الصحة والسلامة والوقاية حتى أصبحت مضرب المثل بالعالم في التعامل الصحي والإنساني مع هذه الجائحة.

وحث سموه خريجي وخريجات المعهد على الجد والاجتهاد في ميدان العمل، والمثابرة ليسهموا في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، وليكونوا عناصر فعالة مع بقية أبناء وبنات هذا الوطن في تحقيق أهداف رؤية 2030، لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات.

واشتمل الحفل على كلمة لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة, وكلمة لمعالي مدير معهد الإدارة العامة، وعرض فيلم إعلامي من إنتاج المعهد بعنوان “قادة الغد”.

يذكر أن المعهد يحتفل هذا العام بتخريج (1249) خريجا وخريجة بمركزه الرئيس وفروعه المختلفة، موزَّعين على (57) برنامجاً إعدادياً ، منهم (1050) خريجاً، و(199) خريجة.

مواد ذات صلة

بعد ساعات من البحث.. العثور على مفقود مركز الحفنة بالرياض متوفى في الصحراء

بعد ساعات من البحث.. العثور على مفقود مركز الحفنة بالرياض متوفى في الصحراء

كوريا الجنوبية تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابها

كوريا الجنوبية تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابها

«صحة الرياض» تغلق مختبراً طبياً يجري فحوصات «كورونا» للراغبين في السفر.. لهذه الأسباب

«صحة الرياض» تغلق مختبراً طبياً يجري فحوصات «كورونا» للراغبين في السفر.. لهذه الأسباب

شاهد.. انحراف مفاجئ لمركبة على الطريق الدائري بالرياض

شاهد.. انحراف مفاجئ لمركبة على الطريق الدائري بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>