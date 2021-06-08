طبيب ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين «C».. لهذا السبب

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي أن الشاي والقهوة والمأكولات والمشروبات التي تحتوي على الكالسيوم والألياف تقلل من امتصاص الحديد من الأمعاء.

ونصح في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، بتناول المأكولات والمشروبات التي تحتوي على فيتامين “C” لكونها تمتص الحديد.

وفيما يلي بعض الخضروات والفواكه التي تحتوي على فيتامين “سى”:

1.الفلفل الأحمر والأخضر

. 2. البروكلي

3. الزهرة

4. اللفت

5. الطماطم

6. البطاطا

وبالنسبة للفواكه فهي:

1. الأناناس

2. الحمضيات

3. المانجا

4. الجريب فروت

5. الكيوي

6. الشمام

7. البطيخ