الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حصول جمعية «غراس» لتنمية الطفل على شهادة المنظمة الموثوقة

حصول جمعية «غراس» لتنمية الطفل على شهادة المنظمة الموثوقة
0

تواصل – فريق التحرير:

حصلت جمعية غراس لتنمية الطفل على علامة وشهادة الجودة البريطانية (المنظمة الموثوقة- المستوى الأول)، وذلك نظير تطبيقها لكافة معايير الجودة المطلوبة في المعيار البريطاني والتي تهدف إلى تجويد العمليات وتحسين النتائج وفق عمل منظم ومتقن.

 وتمكنت جمعية غراس لتنمية الطفل من الحصول على الشهادة بعد تطبيقها لمجالات الجودة التي يتم من خلالها منح الشهادة، حيث خضعت الجمعية للتأهيل على المعيار والتقييم الذاتي بدعم من أوقاف العضيبي وبدعم استشاري من شركة تام للخدمات الإدارية.

 وأظهرت عملية التقييم الذاتي وجود بعض المؤشرات بحاجة للتحسين، حيث سارعت الجمعية لوضع خطة للتحسين وسد الفجوات بدعم من مستشار شركة “تام”.

 كما أجريت عملية التقييم النهائي من المقيم المعتمد لدى منظمةNCVOالبريطانية المهندس سعيد اليزيدي ، ليتم بعد ذلك منحها الشهادة المنظمة الموثوقة – المستوى الأول.

 وتمثلت مجالات الجودة التي يعنى بها المنظمة الموثوقة والتي تمكنت الجمعية من تحقيقها هي مجال الجودة في التخطيط، ومجال الحوكمة، ومجال القيادة والإدارة، بالإضافة إلى مجال التعليم والتطوير، وإدارة الموارد، والتواصل والترويج، ومجال المراقبة والتقييم، ومجال العمل مع الآخرين، ومجال الخدمات الموجهة للمستخدم، ومجال إدارة المال، ومجال إدارة العاملين، ومجال النتائج.

 من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية غراس الأستاذ: سامي بن عبدالرحمن المهنا أن هذه الشهادة جاءت من اهتمام الجمعية ضمن أهدافها الاستراتيجية بالسعي والعمل الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الجودة ووضع أنظمة وإجراءات تنظيمية أكثر فاعلية بما يخدم الطفل والمجتمع.

 

 

 

مواد ذات صلة

توقيع عقد شراكة بين جمعية «غراس» ومؤسسة «آسية الوقفية» لتنمية مهارات تربية الطفل

توقيع عقد شراكة بين جمعية «غراس» ومؤسسة «آسية الوقفية» لتنمية مهارات تربية الطفل

«غراس» الخيرية: إنفاق 290 ألف ريال لخدمة 411 مستفيداً خلال نوفمبر

«غراس» الخيرية: إنفاق 290 ألف ريال لخدمة 411 مستفيداً خلال نوفمبر

متخصص يحدد 15 سبباً لتعثر وانهيار الشركات الضخمة

متخصص يحدد 15 سبباً لتعثر وانهيار الشركات الضخمة

وزير التجارة: الفشل ليس عيبًا

وزير التجارة: الفشل ليس عيبًا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة