7 مشكلات صحية تؤثر على حرق الدهون وتصعب من فقدان الوزن

تواصل – وكالات:

يتبع البعض خطة صحية لفقدان الوزن، مع الاهتمام بالنظام الغذائي، والتمارين الرياضية، والنوم الكافي، والمكملات المناسبة، ومع ذلك يظل الوزن كما هو، وقد يرجع ذلك إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي تؤثر على معدل حرق الدهون، وبالتالي صعوبة فقدان الوزن.

نستعرض في التقرير التالي أبرز المشكلات الصحية التي تؤثر على عملية حرق الدهون وصعوبة فقدان الوزن، وفقًا لـ”Webmd”.

1-التهاب وتلف الخلايا

الالتهاب هو آلية أساسية للجسم لمحاربة العدوى وشفاء الإصابات التي يتعرض لها الجسم، ومع ذلك فإن الالتهاب المزمن هو حالة صحية خطيرة يمكن أن تسببها عوامل بيئية أو غذائية مثل الأدوية الموصوفة، والتدخين، وتلوث الهواء، وبعض الأطعمة، بما في ذلك السكر والقمح ومنتجات الألبان، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى تلف الخلايا، والذي بدوره يضعف الأداء الطبيعي في جميع أنحاء الجسم ويؤثر على معدل حرق الطعام وبالتالي يصعب فقدان الوزن.

2- قصور الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية عدة هرمونات تنظم العمليات في جميع أنحاء الجسم، في كثير من الناس تكون الغدة الدرقية إما مفرطة النشاط أو غير نشطة، إذا كانت الغدة الدرقية غير نشطة، فقد لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، وهو أمر ضروري للحفاظ على عمل الخلايا في جميع أنحاء الجسم، إذا تباطأت الغدة الدرقية، فإن كل شيء آخر يتباطأ بما في ذلك التمثيل الغذائي وحرق الدهون قد يكون من الصعب جدًا على الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية إنقاص الوزن، وقد يعانون أيضًا من التعب والخمول وصعوبة التركيز والاكتئاب وآلام العضلات ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية الشديدة.

3- الإجهاد المزمن والاكتئاب

يؤدي الإجهاد إلى إطلاق هرمون يعرف باسم الكورتيزول، والذي يؤثر على العديد من العمليات في جميع أنحاء الجسم، إذا كان الشخص يعيش مع توتر مزمن أو قلق أو حزن، فغالبًا ما تكون النتيجة مستويات عالية وطويلة من الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ضعف الجهاز المناعي وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في البطن، غالبًا ما يؤدي الإجهاد المزمن والاكتئاب إلى الأكل العاطفي، والذي بدوره يضعف الحرق ويؤدي إلى زيادة الوزن.

4- متلازمة كوشينج

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكورتيزول في الجسم لفترة طويلة من الزمن أيضًا إلى الإصابة بمتلازمة كوشينج، والتي تتميز بزيادة الوزن خاصة في الوجه والجزء العلوي من الجسم، بالإضافة إلى حب الشباب والخمول وارتفاع ضغط الدم ومشاكل النوم و فترات غير منتظمة، تحدث متلازمة كوشينج في كثير من الأحيان عند النساء أكثر من الرجال، وخاصًة عند النساء بين سن 25 و40 عام، وتؤثر على عملية الحرق والتخلص من الوزن الزائد.

5- متلازمة X

غالبًا ما تكون زيادة الوزن أمرًا لا مفر منه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة X، والتي تشير إلى مجموعة من الحالات الصحية التي يبدو أنها مرتبطة بمقاومة الأنسولين، عندما لا يستجيب الجسم جيدًا للأنسولين، فإنه يؤثر على وظيفة الهرمونات الأخرى في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك تلك التي تساعد في التحكم في عملية التمثيل الغذائى والحرق.

6- متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

متلازمة تكيس المبايض هي نتيجة لاختلال هرموني، قد تشمل الأعراض حب الشباب، وشعر الوجه المفرط، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وترقق الشعر، وصعوبة الحمل، وزيادة الوزن غير المبررة، على الرغم من عدم وجود علاج لـ PCOS إلا أنه يمكن إدارته غالبًا من خلال عوامل نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وإدارة الوزن، تساعد السيطرة على متلازمة تكيس المبايض على تقليل مخاطر العقم وأمراض القلب وسرطان الرحم.

7- التغيرات الهرمونية

الشيء الوحيد الثابت في الهرمونات في حياة المرأة هو أنها تتغير، ثلاث فترات من أشهر فترات التغير الهرموني تمر بها المرأة هي البلوغ والحمل وانقطاع الطمث، إذا كانت تعاني من أعراض انقطاع الطمث فقد تجعل هذه التغيرات الهرمونية الطبيعية من الصعب عليها التخلص من الوزن الزائد، لأن تلك التغيرات تتحكم بشكل كبير في عملية حرق الدهون.