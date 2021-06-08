الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عبر منصة «معين» الرقمية.. ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم طلبات الجهات الإدارية

عبر منصة «معين» الرقمية.. ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم طلبات الجهات الإدارية
0

تواصل – واس:

أطلق ديوان المظالم خدمة تقديم طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية عبر منصة معين الرقمية، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى.

وتتيح الخدمة تقديم طلب تنفيذ مقدم من جهة إدارية أمام المحاكم الإدارية بشكل إلكتروني وفقًا للمواد والإجراءات النظامية.

كما يمكن متابعة حالة الطلب عبر أيقونة (طلباتي) وإشعار مقدم الطلب بشكل آلي ومباشر حال الموافقة على الطلب أو رفضه؛ توفيرًا للوقت والجهد.

وتأتي هذه الخدمة لرفع كفاءة العمل القضائي رقميًا من خلال مخرجات متقدمة، بما يحقق رضا المستفيدين من خلال الخدمات التي وفرتها منصة معين الرقمية، تيسيرًا لإجراءات نظر الدعاوى، بما يعزز كفاءة الإنجاز المتواصل لمرفق القضاء الإداري.

مواد ذات صلة

أمر ملكي بترقية 50 قاضياً بديوان عام المظالم

أمر ملكي بترقية 50 قاضياً بديوان عام المظالم

مصادر: التظلم من المخالفات المرورية من اختصاص محاكم الديوان

مصادر: التظلم من المخالفات المرورية من اختصاص محاكم الديوان

توجيه مهم من رئيس ديوان المظالم بشأن فتح الكاميرا أثناء الجلسات الرقمية

توجيه مهم من رئيس ديوان المظالم بشأن فتح الكاميرا أثناء الجلسات الرقمية

«القضاء الإداري» يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

«القضاء الإداري» يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة