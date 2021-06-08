مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف بأعلى سيولة في 21 شهراً

تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف وسط تقلبات حادة لحركة المؤشر العام في الساعة الاخير من التداول، حيث تحول السوق للون الأحمر وبتراجع 155 نقطة من أعلى مستوى سجله في الجلسة عند 10750 نقطة، في حين ارتد من جديد بعد عدة دقائق للمنطقة الخضراء.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10735 نقطة مرتفعا بنحو 15 نقطة والتي تعادل 0.1 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 19.48 مليار ريال وهي الأعلى في نحو سنة و9 أشهر، في حال استثناء جلسة 14 يونيو 2020 والتي شملت صفقة استحواذ أرامكو على حصص في سابك، وتأتي السيولة عبر تداول 512.1 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 673.8 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف الراجحي و “اس تي سي” على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.8 و2 في المائة على الترتيب، كذلك ارتفعت أسهم المراعي 3.7 في المائة لتسجل أعلى إغلاق منذ منتصف 2018، بالمقابل تراجعت أسهم سابك وبنك الرياض بنسب تراوحت ما بين 0.3 و0.9 في المائة.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم الأسماك والجوف الزراعية حيث سجل الأول تداولات تجاوزت 1.54مليار ريال، فيما سجل الثاني تداولات عند 685.8 مليون ريال ليسيطر السهمين على 11.4 في المائة من سيولة الجلسة.

فيما سجل سهم “الأسماك” خلال تعاملات اليوم ثاني أعلى أحجام تداول يومي منذ الإدراج، بعد بلوغه أحجام تداول 25.56 مليون سهم تعادل نحو 106 في المائة من الأسهم الحرة.

وصعدت أسهم 54 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الأسماك بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه كل من أسهم باعظيم ونماء بنحو 8.1 و6.35 في المائة على الترتيب، ايضا ارتفعت أسهم كل من تهامة للإعلان ودله الصحية وكذلك أسترا الصناعية بأكثر من 5 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 135 شركة تصدرها أسهم الفخارية بعد هبوط السهم 5.3 في المائة، تلاه أسهم المصافي والمتطورة بتراجعات بلغت 4 في المائة لكل منهما.