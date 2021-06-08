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«الشورى» يطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بزيادة الإيرادات للصرف على المشاريع

«الشورى» يطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بزيادة الإيرادات للصرف على المشاريع
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تواصل – فريق التحرير :

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، الهيئة الملكية للجبيل وينبع ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.

كما طالب المجلس بدعم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشيء في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

كما دعا لتمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان إسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وعلى الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور.

وطالب الهيئة بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما، وكذلك التوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.

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