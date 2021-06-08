«خيركم» تختتم الفصل الثاني بـ157 ألف مستفيد ومستفيدة

تواصل – فريق التحرير:

استعرضت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة إنجازات الفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ وذلك في تقريرها التي أصدرته في ختام شهر شوال بإتمام 489 طالباً وطالبة حفظ كتاب الله كاملاً ، واستفادت 157810 شخص حول العالم من برامج الجمعية.

وجاءت إحصائية خيركم على النحو التالي: اختبر في كافة فروع القرآن الكريم من كلا الجنسين 11569 طالباً وطالبة ، وبلغت عدد الأجزاء المحفوظة 74019 جزءاً ، فيما تمكن قسم التعليم عن بعد وأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد من تصحيح تلاوة أكثر من 138 ألف شخص حول العالم ، وتحسين تلاوة 767 مستفيداً .

وحصل 1921 طفلاً على شهادات البرامج القرآنية المقدمة الأطفال ( البراعم ، القاعدة النورانية ) ، فيما حصل 69 حافظاً وحافظة على الإجازات القرآنية ، وأكمل 187 برنامج فضائل ، أما البرامج النسائية الأميات ، أنصاف المتعلمات ، التاليات ، المستويات فقد استفادت منها 4808 طالبة.

من جهته، بيّن مدير عام جمعية خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي أن هذه الأرقام والثمار هي نتيجة العملية التعليمية عن بعد والتي يقوم عليها المئات من المشايخ والمعلمين من كلا الجنسين ، وقد وضعت الجمعية المستهدفات ويسرت السبل للمستفيدين والمستفيدات ليحصلوا على خدمات الجمعية بكل يسر وسهولة ، فخيركم قطعت اشواطاً كبيرة في التعليم الالكتروني ، والعملية التعليمية مستمرة لمن هم بداخل الوطن ، وخارجه ممن ينهلون من التطبيقات والبرامج الالكترونية التي وفرتها الجمعية بعدة لغات.