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«المسند» يتوقع موعد يوم عرفة وعيد الأضحي.. شهر ذي القعدة 30 يوماً

«المسند» يتوقع موعد يوم عرفة وعيد الأضحي.. شهر ذي القعدة 30 يوماً
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الموعد المتوقع ليوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر ذي القعدة سيكون 30 يوما.

وأوضح مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) أن موعد الاقتران سيكون عند الساعة 04:16 من فجر يوم السبت الموافق 10 يوليو المقبل، وسيمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 35 دقيقة، وذلك مساء السبت.

وأكد أن الحسابات تشير إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق يوم الأحد 11 يوليو، بينما سيكون يوم الوقوف بعرفة الإثنين الموافق 19 يوليو، والعيد يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، بحسب تقويم أم القرى.

وفيما يخص طقس اليوم الثلاثاء، توقع “المسند” تشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير ومكة.

كما توقع أن تنشط الرياح الشمالية (رياح البوارح) في الشرقية، بينما تكون شرقية نشطة قد تثير بعض الغبار شرق مرتفعات عسير، وتكون متقلبة ونشطة بين المدينة ومكة.

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