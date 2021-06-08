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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لقطات مرعبة.. تدفق «نهر النار» في آيسلندا (فيديو)

لقطات مرعبة.. تدفق «نهر النار» في آيسلندا (فيديو)
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تواصل – وكالات:

في لقطات مرعبة، كشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي نهرا مكونا من حمم بركان فاجرادالسفيال في آيسلندا وهي تتدفق صوب وادي ناتاجي بعد أن اجتازت سدا في طريقها.

ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس حيث يقع بركان فاجرادالسفيال، ثورانه منذ حوالي 8 قرون، إذ يعتقد أنه ظل خامدا لمدة 6000 عام.

ويبدو التقاط هذه المشاهد التي تحبس الأنفاس عن قرب ليست بالبساطة التي تبدو عليها، حيث تم التصوير بطائرة “درون”، قال صاحبها جوي هيلمز إن “حول البركان توجد غازات ساخنة تنبعث منها اضطرابات في كل مكان حوله وصخور ساخنة تمطر عليك”، مؤكداً “تحليق هذه الأشياء صعب”.

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