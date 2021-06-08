كوريا الجنوبية تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابها

تواصل – وكالات:

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، أنها باشرت التحقيق مع سفير البلاد لدى الرياض بموجب شكوى موظفة سعودية سابقة في السفارة، اتهمته بإرغامها على خلع حجابها.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية يونهاب، قالت اللجنة إن التحقيق يتم بخصوص شكوى موظفة سعودية سابقة بالسفارة اتهمت السفير بإجبارها على خلع حجابها.

وأوضحت أن الشكوى تم تقديمها من قبل الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس من العام الماضي، واتهمت السفير بإجبارها على إحضار الشاي وخلع حجابها.

وأشارت اللجنة، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، إلى أن التحقيق في الشكوى يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.

بدوره، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تبلغت بشكوى الموظفة، وتعكف حاليًا على التحقق من الوقائع.