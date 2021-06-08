وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

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أعلن مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف تقنية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر المستشفى بمدينة الدمام، مع ملاحظة أن الوظيفة متاحة للسعوديين فقط.

1- أخصائي أول معلوماتية صحية.

– درجة البكالوريوس في تخصص المعلوماتية الصحية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

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2- أخصائي شبكات.

(Network Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الشبكات، تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– المعرفة الأساسية F5 و LTM و GTM.

– معرفة الشبكات.

– التعرض لتقنية VoIP.

* للتقديم: ( اضغطهنــا ).

3- مسؤول أول شبكات.

(Senior Network Administrator)

– درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الشبكات، تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– معرفة واسعة في F5 و ASM و LTM و GTM.

– المعرفة في الشبكة المحلية، الخوادم، الشبكات، تصميم وتنفيذ الشبكات.

* للتقديم: ( اضغطهنــا ).

4- مشرف المختبرات الطبية (الأحياء الدقيقة).

(Medical Laboratory Supervisor)

– درجة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

للتقديم: ( اضغطهنــا ).