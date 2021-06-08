الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف تقنية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر المستشفى بمدينة الدمام، مع ملاحظة أن الوظيفة متاحة للسعوديين فقط.

1- أخصائي أول معلوماتية صحية.

– درجة البكالوريوس في تخصص المعلوماتية الصحية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

* للتقديم: ( اضغطهنــا ).

2- أخصائي شبكات.

(Network Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الشبكات، تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– المعرفة الأساسية F5 و LTM و GTM.

– معرفة الشبكات.

– التعرض لتقنية VoIP.

* للتقديم: ( اضغطهنــا ).

3- مسؤول أول شبكات.

(Senior Network Administrator)

– درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الشبكات، تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– معرفة واسعة في F5 و ASM و LTM و GTM.

– المعرفة في الشبكة المحلية، الخوادم، الشبكات، تصميم وتنفيذ الشبكات.

* للتقديم: ( اضغطهنــا ).

4- مشرف المختبرات الطبية (الأحياء الدقيقة).

(Medical Laboratory Supervisor)

– درجة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

للتقديم: ( اضغطهنــا ).

مواد ذات صلة

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية

وظائف شاغرة لدى شركة «ينبع أرامكو» للتكرير

وظائف شاغرة لدى شركة «ينبع أرامكو» للتكرير

«شرطة الشرقية» تضبط المواطن صاحب مقطع الاعتداء على أفراد الحراسة بالدمام

«شرطة الشرقية» تضبط المواطن صاحب مقطع الاعتداء على أفراد الحراسة بالدمام

لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. 750 وظيفة شاغرة بوزارة الحرس الوطني

لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. 750 وظيفة شاغرة بوزارة الحرس الوطني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>