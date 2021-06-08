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هل يُعفى المتوفى من المستحقات الضريبية ومتى يُلغى الحجز البنكي؟

هل يُعفى المتوفى من المستحقات الضريبية ومتى يُلغى الحجز البنكي؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدى إمكانية إعفاء العميل المتوفى من المستحقات الزكوية والضريبية المطلوبة منه، وكذلك توقيت رفع الحجز عن أرصدته لدى البنوك.

وتلقت الهيئة استفسارا من أحد المواطنين قال فيه: “متوفى تم حجز مبلغ في حسابه بطلب من الزكاة لوجود متأخرات قديمة عليه.. كيف تتم طريقة الإعفاء وإلغاء الحجز البنكي؟ وهل المتوفى ماله إعفاء؟”.

وردت الهيئة بالتأكيد على عدم وجود إعفاء من المستحقات الزكوية والضريبية، مبينةً أنه في حال وفاة الشخص سيكون الوكيل الشرعي هو المسؤول عن الالتزامات وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.

وتابعت الهيئة عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة: “يتم رفع إيقاف الخدمات والحجز على الحسابات البنكية آليا وبشكل مباشر خلال يومي عمل بعد سداد كافة المبالغ المستحقة لكافة أنواع الضرائب أو الموافقة على خطة تقسيط لكافة المستحقات أو تقديم اعتراض/دعوى”.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في وقت سابق، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر يونيو الحالي.

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