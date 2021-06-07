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جريمة كراهية معادية للإسلام..مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بحادث دهس متعمد بكندا

جريمة كراهية معادية للإسلام..مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بحادث دهس متعمد بكندا
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تواصل- وكالات:

أعلنت الشرطة الكندية، مساء أمس، عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا بحادث دهس متعمد بواسطة شاحنة، مشيرة إلى أنه تم استهداف العائلة عمدًا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وأوضح بول وايت رئيس مباحث مدينة لندن الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي تورونتو: “لقد كانت جريمة مخططاً لها مسبقا ومتعمدة، ولذا وجهت اتهامات قتل من الدرجة الأولى لمنفذ الهجوم ناثانيال فيلتمان البالغ 20 عاما”.

وأضاف أن الشرطة تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب، مشيراً إلى أن “فيلتمان ليس من أصحاب السوابق، وتم إلقاء القبض عليه على مسافة قصيرة من مكان الحادث وكان يرتدي سترة تشبه السترة الواقية من الرصاص”.

وبحسب الشرطة، أدى حادث الدهس الذي وقع يوم أول أمس الأحد عند الساعة 8:40 مساء، إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما وامرأة تبلغ من العمر 44 عاما، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، بينما نجا فرد واحد من العائلة هو صبي يبلغ من العمر 9 سنوات، أصيب بجروح خطيرة، وجميعهم من أسرة مسلمة.

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