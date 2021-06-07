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«صحة الرياض» تغلق مختبراً طبياً يجري فحوصات «كورونا» للراغبين في السفر.. لهذه الأسباب

«صحة الرياض» تغلق مختبراً طبياً يجري فحوصات «كورونا» للراغبين في السفر.. لهذه الأسباب
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تواصل – فريق التحرير:

 أغلقت ” مديرية الشؤون الصحية بالرياض” ، الاثنين، أحد المختبرات الطبية الخاصة ، والمعتمدة لإجراء فحوصات كورونا للراغبين في السفر خارج المملكة.

و أوضحت “الصحة” أنها رصدت عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية حيث تم ضبطها و تحريزها و من ثم تتبع مسارها الافتراضي و من خلال ذلك التتبع تم رصد عدد من المخالفات على المختبر المشار له أعلاه بمدينة الرياض و منها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات التي تم ضبطها والتي لم تصل الى المختبر.

كما تم ضبط قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية و مكافحة العدوى وتعاقد المختبر مع عدد كبير من المؤسسات الطبية مما نتج عنه استقباله لعدد عينات يومي يفوق طاقته الاستيعابية وعدد من المخالفات الأخرى التي أستوجبت إغلاق المختبر تحفظياً ، لحين البت في قضيته نهائياً من قبل اللجان المختصة.

وأوضحت “الصحة” أن المختبر يواجه عقوبات نظامية تتمثل في غرامات مالية وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المُقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة و التي تتولى مهام التفتيش و الرقابة في جميع مناطق المملكة، حيث تقوم بزيارة جميع المختبرات المستهدفة يومياً و كذلك تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

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