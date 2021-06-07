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رئيس قسم الباثولوجيا بجامعة الملك فيصل: طفرات كورونا قد تعيق برامج اللقاحات عالمياً

رئيس قسم الباثولوجيا بجامعة الملك فيصل: طفرات كورونا قد تعيق برامج اللقاحات عالمياً
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس قسم الباثولوجيا المناعية بمستشفى الملك فيصل الدكتور أشرف الدادا، عن تأثير طفرات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على اللقاحات الحالية.

وقال أشرف الدادا خلال مداخلة له مع قناة “العربية”: “إن طفرات كورونا قد تعيق برامج اللقاحات في كثير من دول العالم”.

وتابع رئيس قسم الباثولوجيا المناعية بمستشفى الملك فيصل أشرف الدادا، أن اللقاحات الحالية مصنعة لمواجهة نسخة ووهان.

وأشار الدكتور أشرف الدادا إلى “هناك شكوك تريب العلماء بخصوص الطفرات التي قد تعيق برامج اللقاحات”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩، عن تسجيل (1161) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1216) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (441,860) حالة ولله الحمد.

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