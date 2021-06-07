«آبل» تعتزم إطلاق جهاز iPadOS 15.. تعرّف على المزايا

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كشف تقرير تقني عن أن شركة “آبل” تعتزم إطلاق جهاز iPadOS 15 بعد إعلانها عن نظام iOS 15

وبالرغم من أنه يتضمن العديد من التغييرات في ميزات نظام التشغيل iOS، إلا أنه يحتوي أيضًا على بعض التغييرات التي تستهدف مستخدمي الأجهزة اللوحية فقط.

وبعد الظهور للمرة الأولى عبر آيفون مع iOS 14، تسمح آبل الآن بوضع الأدوات المصغرة بحرية في أي مكان عبر الشاشة الرئيسية لجهاز آيباد، ويتضمن ذلك حجمًا كبيرًا للأدوات المصغرة يستفيد من شاشة آيباد الأكبر. وتجلب آبل أيضًا العديد من التطبيقات المصغرة الجديدة. بما في ذلك بعض الأدوات لـ Find My وجهات الاتصال و GameCenter.

وتم أيضًا إصلاح تعدد المهام، وتم استبدال العديد من الإيماءات السابقة بقائمة تعدد مهام أقل صعوبة تتيح للمستخدمين الاختيار بين واجهات ملء الشاشة أو تقسيم الشاشة.

وهناك ما تطلق عليه آبل اسم “الرف” ضمن تعدد المهام، ويعرض الرف جميع النوافذ المفتوحة لأي تطبيق.

وتتضمن التغييرات الأخرى القدرة على إنشاء عروض تقسيم الشاشة مباشرة من واجهة تعدد المهام واختصارات لوحة المفاتيح الجديدة كليًا.

وأشارت آبل أيضًا إلى التغييرات التي طرأت على الملاحظات في عرضها الرئيسي. وتدعم الملاحظات المشتركة وضع علامات للإشارة إلى المستخدمين الآخرين بالإضافة إلى موجز النشاط لتتبع التغييرات بين الاستخدامات.

ويمكن استخدام العلامات لفرز الملاحظات والعثور عليها بسهولة أكبر.

ويتوفر Quick Note على مستوى النظام من خلال التمرير لأعلى من الزاوية اليمنى السفلية. ويمكنك الكتابة باستخدام Apple Pencil.

كما أن Quick Note على دراية بالسياق. على سبيل المثال، أثناء وجودك في سفاري، إذا كنت تريد إنشاء ملاحظة سريعة، فإنها تتضمن رابطًا إلى موقع الويب الذي تزوره حاليًا.

ومع iPadOS 15، تقدم آبل تطبيق الترجمة إلى آيباد. وهو يدعم تقسيم الشاشة وميزة جديدة تسمى الترجمة الآلية التي تكتشف وقت التحدث واللغات.